У-утее-кай! Прогоняем с лица отек.

Истинно понедельничная тема - отеки на лице. Что мне нравится, при обсуждении "мукуми" в Японии не принято шеймить друг друга насчет того, кто что пил или ел накануне - взаимосвязь может и есть, но никто не скажет вам здесь "Не пей, не жри соленую рыбу!". Давайте посмотрим материал из журнала Biteki - нюансы борьбы с отеками по полочкам разобрали дерматологи и косметологи, в том числе из исследовательского центра Pola.В качестве отечного образа безошибочно выбран аксолотль - может быть и мы хоть отчасти такие же миленькие, когда просыпаемся остывшим осенним утром.Факт 1. Отеки - это проявление застоя лимфы, которая, образно говоря, служит канализацией в организме. В лимфе содержатся разные загрязнения, и если она по одной из множества причин не ушла, эти загрязнения продолжают засорять кожу. Поэтому отек - не только визуальный дефект, но и вообще не полезен для кожи.Факт 2. На 9 венозных маршрутов приходится только один лимфатический, поэтому для отвода продуктов распада важнее всего хорошее кровообращение. Лимфатические сосуды располагаются рядом с венами, поэтому делайте массаж путем надавливания пальцами, с учетом расположения вен.Факт 3. Даже на молодом лице отеки могут вызывать морщины. Присмотритесь к себе - отекший нос это уже опасный признак.В тех местах, где отек появляется регулярно, могут образовываться заломы и морщины. Кроме того, отек виноват в появлении второго подбородка и утяжелении нижней части лица, что визуально придает возраста.Факт 4. Стресс способствует усилению отеков. Гормон кортизол, который выбрасывается при стрессе, оказывает такое влияние на стенки лимфатических сосудов, что грязная "вода" начинаеет просачиваться из них и застаиваться в тканях.Итак, как боремся с этим безобразием? Попробуйте привнести в свою жизнь небольшой дополнительный ритуал - дважды в день, перед утренним умыванием и во время вечернего очищения кожи.Утро.Шаг 1 "Включите" опустошение водяных резервуаров, они находятся у вас на щеках. Нажимайте тыльной стороной ладони по 3 точки в 3 ряда. После этого можно еще понажимать на "дорожки" вдоль лба, чтобы активизировать процесс.Шаг 2 После умывания помогите воде найти выход тремя движениями с легким нажимом, с каждой стороны лица. На этом этапе могут помочь сыворотки, в состав которых входят дренажные компоненты. Завершите широким движением (руки ставим, как будто кричим "Аууу!!") от рта к ушам, потом прогоняем невидимое зло по бокам шеи к ключицам. Завершаем освежающим жамканьем согнутыми пальцами в том месте, где та красивая косточка на углу нижней челюсти.Вечер.Вены ждут массажа! Можно использовать или уход, который вы наносите после умывания, или средство для снятия макияжа - крем или масло. В идеале - массажный крем. Три комплекса движений, каждое повторяем 5 раз, а все они не займут и 5 минут.Шаг 1 Верхняя часть лица: двигайтесь от центра лица к периферии, обходя глаза, останавливаясь на козелке уха.Шаг 2: То же на нижней половине лица, а еще сделайте пальцами крючочки и захватите между ними линию подбородка, тоже повторить 5 раз.Шаг 3 Вспоминаем, где находится на лице самая крупная вена (голубая стрелка) и ведем вдоль нее пальцами сверху вниз, 5 раз.В конце, если не лень, можно снова указать лимфе ее место, направляя по шее сверху вниз. Не знаю как вам, а мне жутко неудобно делать это движение, ладонь никак не встает как надо.И еще японцы говорят, что очень важно для профилактики отеков принимать ванну. Можно совмещать с массажем живота, а если лежите в ванне, то подложить под шею горячее полотенце. Кстати, мой парикмахер всегда так делает - достает из нагревателя специальное полотенчико с ароматом и подкладывает мне под шею, когда моет голову. Это очень приятно, аж глаза в кучу )) А в ванне уже - магний, ароматерапия, что душе угодно. Мое внимание привлекло коллагеновое масло Lissage Oil Impact, которое выйдет в октябре. Написано, что оно специально разработано для воздействия в теплом влажном воздухе. Еще и имбирно-лимонный аромат...